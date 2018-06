St. Pölten zählt zu den großen Gewinnern bei der Neuregelung der Standortbeiträge für die Landeskliniken im Budget, das in der nächsten Landtagssitzung beschlossen werden soll. Die Beiträge für Standort-Gemeinden werden nicht nur generell gesenkt, sondern der Anteil der Landeshauptstadt zusätzlich reduziert.

2008 eingeführten Beiträge sorgten für viel Zündstoff zwischen Stadt und Land

2012 klagte die Stadt das Land, weil der Kostenschlüssel verfassungswidrig sei. St. Pölten zahlte damals mehr als die Hälfte aller Standort-Gemeinden in NÖ. Diese Ansicht bestätigte der Verfassungsgerichtshof 2014 und die Stadt erhielt über 30 Millionen Euro refundiert. Zudem wurde der Beitrag deutlich reduziert. Das Erkenntnis der Richter war nun Basis der Neuregelung im aktuellen Budget-Entwurf.

Die Standortbeiträge werden zunächst 2019 auf insgesamt 12 Millionen Euro gesenkt, 2020 auf 10,7 Millionen Euro und ab 2021 auf 9,4 Millionen Euro. Der Anteil St. Pöltens soll von heuer 28,6 Prozent auf 26,2 Prozent im Jahr 2023 sinken. Der Beitrag reduziert sich demnach von derzeit 3,4 Millionen auf rund 2,6 Millionen Euro.

Ausschlaggebend für die Verteilung des Gesamtbetrags ist zur Hälfte die Finanzkraft der Gemeinden. Der restliche Betrag ergibt sich je zur Hälfte aufgrund der Personalaufwendungen und der Sachaufwendungen der Fondskrankenanstalten am Standort. Letzterere sind in St. Pölten deutlich höher als in anderen Gemeinden. Zum Vergleich: Amstetten zahlt derzeit 13 Prozent, Wiener Neustadt rund zehn Prozent.