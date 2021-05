Die Bauchtasche „re:bag“ aus veganem Leder, die ohne Naht mit gecutteten Verbindungsstücken einfach zusammengesteckt wird, haben Ines Ledwinka und Katharina Meixner als Studentinnen der New Design University ersonnen – damals in einer Kooperation mit dem techLAB des Technischen Museums. Als Absolventinnen holten sich die beiden nun den ersten Preis in der Kategorie „Creative Student“ beim Creative Business Award.

Ihre Bauchtasche kommt ohne Naht aus und wird einfach zusammengesteckt. Meixner/Ledwinka, Meixner/Ledwinka

Ihren Studiengang „Design, Handwerk & materielle Kultur“ können auch andere bald kennenlernen, am Dienstag, 18. Mai, via studierenprobieren.at .