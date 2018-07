Ein halbes Jahrhundert schon begeistern die Zauberer der „Magischen Zehn“ die Niederösterreicher. Der 50. Geburtstag des Vereins zur Förderung der Zauberkunst muss natürlich gebührend gefeiert werden: mit einer magischen Schifffahrt in der zauberhaften Wachau am Samstag, 21. Juli. Dabei stehen nicht nur die Begrüßung mit einem Zaubertrank und das „Magic Dinner“ auf dem Programm, sondern auch Tischzauberei, Comedy Kellner und wunderbare Unterhaltung durch Mitglieder der „Magischen Zehn“, die sich auch Gastkünstler eingeladen haben. In Spitz warten dann die wohl berühmtesten Mitglieder des Zauberclubs auf die Gäste: Thommy Ten und Amélie zeigen bei der Schiffsstation ihr Können. In Krems erwartet das Zauberschiff dann noch ein buntes Klang-Feuerwerk als Abschluss der Fahrt zum 50. Geburtstag des Zauberzirkels.

„Mehr als 20 Seelen hauchen dem Klub ihrenmagischen Atem ein.“ Bernulf Bruckner, Gründungsmitglied

Begonnen hat die magische Zukunft in Niederösterreich am 1. Juli 1968. Damals haben sich drei einsame Zauberkünstler aus St. Pölten und Krems zusammengeschlossen und mit sieben weiteren „Die Magische Zehn“ gegründet. „Die Gilde ist bei diesem Namen geblieben, auch wenn mittlerweile mehr als 20 Seelen dem Klub ihren magischen Atem einhauchen“, erklärt Gründungsmitglied Bernulf Bruckner. Darunter natürlich Aushängeschild Thommy Ten. Aber auch Alexander Bisenz zog für den Verein zaubernd herum „und präsentierte bei einer Schau der Magischen Zehn seinen ersten Auftritt als zaubernder Stimmenimitator“, verrät Herbert Dvoracek, künstlerischer Leiter des Klubs.

Wer die Jubiläumsfahrt versäumt, findet auf www.diemagischezehn.at weitere zauberhafte Termine.