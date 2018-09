Geheimnisvoll verhüllt sind derzeit noch die Auslagen in der Rathausgasse 3. Ab Donnerstag, 4. Oktober, geht es beim ersten Krimi-Herbst in der Landeshauptstadt mörderisch zu. Bis Samstag, 13. Oktober, kommt jeden Tag ein anderer wohlbekannter deutschsprachiger Krimi-Autor nach St. Pölten.

Den Beginn macht Glauser-Preisträger Roland Spranger, der sein neuestes Buch „Tiefenscharf“ im Gepäck hat. Darin spiegelt der Autor unsere Realität – mit all ihrer stillen, offenen Gewalt und Wut. Lokalmatador Andreas Gruber liest aus seinem Krimi „Rachewinter“.

In Max Pentows Psychothriller „Der Schmetterlingsjunge“ hat es ein Berliner Kommissar mit einem Täter zu tun, der bizarre Kunstwerke auf den Körpern seiner Opfer hinterlässt.

Die Berlinerin Zoe Beck erzählt in „Die Lieferantin“ von einer gar nicht zu fernen Zukunft in London, in der Drohnen Drogen liefern, die über Apps bestellt wurden. Die ehemalige ARD-Moderatorin Katja Bohnet kommt mit ihrem Thriller „Kerkerkind“ zum Krimi-Herbst. Leo-Perutz-Preisträger Alex Beer lässt den Wiener Kriminalinspektor August Emmerich ermitteln, in seinem Roman „Die rote Frau“. Ebenfalls in Wien spielt der Krimi von Beate Maxian „Tod in der Kaisergruft“, den die Journalistin Sarah Pauli aufklären will.

Martin Krist, bekannt geworden durch seine Biographie der Punk-Diva Nina Hagen, liest aus seinen Thrillern „Böses Kind“ und „Stille Schwester“. Den Abschluss des Krimiherbstes macht Horst Eckert mit seinem Polizei-Thriller „Der Preis des Todes“.