65.000 Euro stellt das Gesundheitsministerium den Tierheimen als Soforthilfe zur Verfügung. Je nach Tierbestand bekommt ein Tierheim demnach 500 bis 1.000 Euro. St. Pöltens Tierschutzverein darf voraussichtlich mit einer Unterstützung von 500 Euro rechnen. „Das reicht für das Futter von Montag bis Mittwoch. Dabei ist noch keine Rede von Tierarztkosten, Medikamentenkosten, Energiekosten oder Kosten für unsere Einsatzfahrzeuge“, ärgert sich Willi Stiowicek, Obmann des Tierschutzvereines.

500 Einsätze fährt der Notdienst des Tierschutzvereines, rund 1.000 Tiere gehen jährlich durch das Tierheim. Dennoch gehöre man nur zu den „Kleinen“. Die Ausgangssperren haben in den letzten drei Monaten im Tierheim zu einem Minus bei den Einnahmen von rund 50.000 Euro geführt. Von „koste es, was es wolle“, könne keine Rede sein, so Stiowicek, der einem ehrenamtlichen Vorstand angehört.