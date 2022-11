Kritik an Wartesituation vor EVN: „Abebben nicht absehbar“

Seit einigen Wochen vergeht kein Tag, an dem sich vor dem EVN-Servicebüro am St. Pöltner Rathausplatz keine Schlange bildet. Weil die Temperaturen sinken, wird der Ruf lauter, die Beratung etwa in das EVN-Gebäude in die Jahn straße zu verlegen. „So kann man mit Kundinnen und Kunden nicht umgehen“, sagt eine St. Pöltnerin, die allerdings mit Lobesworten für die Mitarbeitenden der Servicestelle nicht spart.

„Verbesserung sollte durch die Aufstockung unseres Personals um weitere zwei Beraterinnen und Berater erfolgen“, ist EVN-Sprecher Stefan Zach überzeugt. Das wird auch in anderen sehr gut besuchten Service-Centern gemacht. Denn: „Ein Abebben des Ansturms ist nicht absehbar, das Beratungsbedürfnis unserer Kunden ist anhaltend hoch“, sagt Zach.

Einen anderen Beratungsplatz werde es aber nicht geben, dann das Gebäude in der Jahnstraße sei nicht barrierefrei und auch aus anderen Gründen als Anlaufstelle nicht geeignet.

