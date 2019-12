Einstimmig entschied die Jury: Für seinen „jahrelangen unermüdlichen Einsatz für die Kunst“ wird Ernest A. Kienzl der Jakob-Prandtauerpreis verliehen. Ernest Kienzl, Jahrgang 1951, wurde schon in seiner Schulzeit von der legendären Professorin Maria Sturm mit dem „Kunstvirus“ infiziert. In den späten 1960er-Jahren war er Mitglied verschiedener Bands, gestaltete mit der avantgardistischen Künstlergruppe EXP Multimediaveranstaltungen und organisierte bis 1979 die „St. Pöltner Restwochen“.

Der zweifache Akademiker und mehrfache Landesmeister im Geräteturnen studierte zunächst Volkswirtschaft, ab 1976 auch an der Hochschule für angewandte Kunst, an den Meisterklassen von Bazon Brock und Peter Weibel. Bis 2012 unterrichtete Kienzl Bildnerische Erziehung und Werkerziehung im Gymnasium der Englischen Fräulein. „Ich habe davon viel profitiert“, betont der Künstler.

Sein Kunstverständnis habe viel mit einem Wissenschaftsverständnis zu tun, so der Obmann des NÖ Künstlerbundes. „Ich forsche und stelle meine Erkenntnisse zur Verfügung.“ Er hat sich lange mit Zeichen beschäftigt, ein bildsprachliches Alphabet entworfen. Sein derzeitiges Forschungsgebiet sind „Found abstracts“: „Das sind zum Beispiel Sprünge in der Straße.“ Wie bei der Serie der Zeichen steht auch hier die Spannung zwischen Vorder- und Hintergrund im Mittelpunkt seiner Untersuchungen. „Ich gestalte das gerne mit gegensätzlichen Materialien, und Farbgegensätzen“, so der Künstler, der am Mittwoch, 18. Dezember den Prandtauerpreis verliehen bekommt.