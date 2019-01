Renate Hasslmayer versteht die Behördenwelt nicht mehr. Seit 30 Jahren bringt sie Rosen, Tulpen, Nelken und mehr in ihr Blumengeschäft am Riemerplatz. In den erlaubten Lieferzeiten in der Fußgängerzone und zu Sonderzeiten, für die sie immer wieder ansuchen muss. „Diese Ausnahmegenehmigungen für den Valentinstag und den Muttertag muss ich jedes Jahr schriftlich beantragen, mit immer derselben Begründung: Dass es Tage gibt, an denen ich nicht abschätzen kann, wann ich Nachschub brauche. Und dass es an diesen Tagen zu kalt sein könnte, um die Blumen vom Rathausplatz herzubringen.“

Andererseits sind die zahlreichen Lieferdienste, die rund um die Uhr durch die Fußgängerzone rollen, der Innenstadt-Kauffrau und vielen ihrer Kollegen ein Dorn im Auge. Behördenleiter Martin Gutkas steht also vor der Herausforderung, dass einerseits möglichst wenige Autos die Fußgänger gefährden und andererseits das wirtschaftliche Leben möglichst wenig eingeschränkt wird. „Diese beiden Interessen stehen einander diametral gegenüber“, so Gutkas. Ziel der Behörde sei die Gleichbehandlung aller Kunden. Deshalb würden Genehmigungen anlässlich der Verlängerung genau hinterfragt.

„Die Fußgängerzone soll wieder eine Fußgängerzone sein und nicht zur Begegnungszone verkommen.“

Behördenleiter Martin Gutkas

„Um Ausnahmegenehmigungen als gerechtfertigt zu erkennen, ist der Magistrat vor der Bewilligung auf eine nachprüfbare und nachvollziehbare Begründung in Ansuchen angewiesen“, erklärt der Behördenleiter. Die Genehmigungen für DPD und GLS, die heuer auslaufen, würden ebenfalls genau geprüft und auf das unbedingt notwendige Ausmaß beschränkt.

Gutkas’ erklärtes Ziel, das dem Wunsch von Innenstadtbesuchern aber auch Geschäftsleuten Rechnung trägt: „Die Fußgängerzone soll wieder eine Fußgängerzone sein und nicht zur Begegnungszone verkommen.“ Daher prüfen derzeit Verkehrsamt, Stadtplanung und Polizei, ob es rund um die Altstadt ausreichend Ladezonen gibt, die von einem Geschäft nicht weiter als 300 Meter entfernt sind.