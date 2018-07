Seit Donnerstag ist St. Pölten um einen Landtagsabgeordneten reicher: Der Luftfahrzeugtechniker Rene Pfister wurde als Nachfolger von Rupert Dworak bei der letzten Landtagssitzung angelobt. In Stadt und Bezirk St. Pölten gibt es somit je drei Abgeordnete: Katrin Schindele, René Pfister (beide SPÖ) und Vesna Schuster (FPÖ) in der Stadt, sowie Doris Schmidl, Martin Michalitsch (beide ÖVP) und Erich Königsberger (FPÖ) im Bezirk.

Erste Schritte Richtung Politik wagte Pfister schon 1999

„Ich habe meine Ausbildung bei der AUA begonnen, Ungerechtigkeit war etwas, was mir extrem sauer aufgestoßen ist“, betont Pfister. Gemeinsam mit vier anderen Lehrlingen bei der AUA wurde beschlossen, einen Jugendvertrauensrat zu gründen, dem Pfister dann auch vorsaß. Einer seiner ersten Erfolge war die Anhebung der Lehrlingsentschädigung um durchschnittlich 15 Prozent.

„Durch meine Art, etwas hartnäckiger zu sein, bin ich einigen in der Gewerkschaftsbewegung aufgefallen“, berichtet Pfister. Er war dann in der Gewerkschaft aktiv, war fast neun Jahre Bundesjugendvorsitzender der GPA-DJP. Und kam dann ins FSG-Präsidium. „Ich habe immer sehr intensiv mitgearbeitet in den Themenfeldern Jugend, Ausbildung und Lehrstellen. „Damals bin ich dem Sepp Leitner aufgefallen und anderen in der Sozialdemokratie in Niederösterreich“, erzählt Pfister. 2009 fing er an in der Ortspartei in Schwechat. 2013 zog Pfister in den Bundesrat ein und übernahm nun ein Landtagsmandat. „Franz Schnabl wollte eine starke Stimme für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Landtag“, begründet er seinen Einzug.

Arbeitszeitgesetz als Hauptanliegen

Wichtigstes Thema für ihn derzeit ist das neue Arbeitszeitgesetz. Dass er selbst in einem Betrieb, in dem der 12-StundenTag vertraglich festgehalten ist, arbeitet, sieht er nicht als Widerspruch. „Bei uns sind alle Rahmenbedingungen im Kollektivvertrag und einer Betriebsvereinbarung festgelegt.“ Jeder Arbeitnehmer wisse, wenn das Wochenschichtrad vorbei ist, nämlich die 48 Stunden, gibt es Überstundenzuschläge, Mehrarbeitszuschläge, Feiertagsentschädigung. „Im Gesetzesentwurf steht das alles nicht. Und das ist unsere große Befürchtung“, so Pfister.

Ihn beschäftigen aber auch Chancengleichheit und die Europäische Union. „Ich bin ein glühender Europäer. Es soll ein Europa der Menschen und kein Europa der Grenzen sein“, fasst Pfister zusammen.