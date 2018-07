Der Polizist hat seine Laserpistole im Anschlag, visiert ein Auto an – und nichts passiert. Denn in dem Fahrzeug ist ein Laserblocker eingebaut, der Signale aussendet und damit die Tempomessung verhindert. Was sich nach Zukunftsmusik anhört, ist auf den St. Pöltner Straßen längst Realität.

Raser-Hilfsmittel war bis 2017 nicht einmal verboten

„Erst mit einer Novelle des Kraftfahrgesetzes wurde dies geändert“, informiert Ferdinand Zuser, Leiter der NÖ-Verkehrsabteilung. Der Kauf bleibt zwar legal, durch die Novelle ist aber sowohl das Einbauen als auch das Mitführen im Auto verboten. Der Strafrahmen reicht bis zu 5.000 Euro.

Auf Online-Plattformen werden verschiedene Laserblocker angeboten. Der Kauf selbst ist nicht strafbar. | Screenshot

Die Polizei achtet mittlerweile besonders auf solche Geräte und ist entsprechend geschult. Liefert die Laserpistole keine Daten, so wird der Fahrzeuglenker angehalten. Die Laserblocker sind aber meistens gut versteckt. „Sie sind in der Kennzeichenhalterung verbaut oder es wird versucht, sie als Einparkhilfe zu tarnen“, weiß Zuser. Ob ein Blocker eingebaut wurde, muss noch vor Ort nachgewiesen werden. Ist dies der Fall, darf das Fahrzeug erst wieder bewegt werden, wenn dieser ausgebaut wurde.

Insgesamt 70 Lenker wurden in Niederösterreich heuer bereits mit derart umgebauten Fahrzeugen erwischt, einige davon in St. Pölten. Vor allem hochpreisige Fahrzeuge waren damit ausgestattet. „Die ,Szene’ ist zwar erst richtig im Entstehen, ich gehe aber davon aus, dass bereits jetzt viele damit unterwegs sind, weil es ja lange nicht strafbar war“, vermutet Zuser.

Erhältlich sind Blocker vor allem im Internet

Laut Zuser werden sie oft auch Gebrauchtwagen mit diesem „Extra“ verkauft. „Jeder, der damit unterwegs ist, muss aber damit rechnen, erwischt zu werden“, warnt Zuser vor den Konsequenzen.