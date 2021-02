Vom Zwergstaat bis zum Fußballspieler – mit ihrem breiten Allgemeinwissen und Mut brillierten Matthias und Florian Mayr beim ORF-Quiz „Q1 – Ein Hinweis ist falsch“. Erst nach 32 Runden war Schluss für das Brüderpaar, ein neuer Sendungsrekord. Beide maturierten am Gymnasium in der Josefstraße. Mittlerweile ist Florian Polizist in Wien, während Matthias am Gym die Seiten gewechselt hat: Er unterrichtet Englisch und Geografie.

Als Lehrer profitierte er beim Quiz nicht nur von seinen Fachgebieten, sondern auch vom Austausch im Kollegium. Gleichzeitig barg seine Teilnahme ein Risiko: „Es besteht die Gefahr, dass man sich blamiert“, erklärt Mayr. Dann drohe Respektverlust. Nachdem er den glorreichen Ausgang jedoch kannte, durften seine Schüler bei der Ausstrahlung mitfiebern.

Die Idee zur Teilnahme hatte sein Bruder, er schaut die Sendung regelmäßig. „Florian hat gezeigt, dass das Bild der Polizisten trügt“, ist Mayr überzeugt. Seine eigene Quiz-Karriere verfolgt er weiter: Aktuell bewirbt er sich für die Millionen-Show. Den Q1-Gewinn wollen die beiden für einen Städtetrip inklusive Fußballspiel verwenden.