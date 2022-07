St. Pölten Lenkerin bei Kollision mit Linienbus schwer verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

E in Pkw ist am späten Samstagabend in St. Pölten mit einem Linienbus zusammengestoßen. Die Autolenkerin dürfte auf die Gegenfahrbahn geraten sein.