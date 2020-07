Sie ist eines der großen Talente an der Kreativakademie St. Pölten: Leonie Zeller ist Jugendstaatsmeisterin in der Fotografie und seit drei Jahren mit ihrer Nikon in der Landeshauptstadt unterwegs. „Am Wochenende schnapp‘ ich mir die Kamera, geh’ spazieren und schau‘, was mir ins Auge springt“, erzählt die 17-jährige HLW-Schülerin.

Am liebsten macht Leonie Makro-Aufnahmen in der Natur. „Als Fotografin sehe ich die Welt mit anderen Augen, aus einem anderen Blickwinkel, bemerke andere Details“, verrät sie, was ihre Bilder besonders macht. Dazu gehört auch „Üben, Üben, Üben“.

Leonie Zellers Leidenschaft fürs Fotografieren hat Gerda Jaeggi geweckt. Die mehrfache Staatsmeisterin in der Künstlerischen Fotografie unterrichtet an der St. Pöltner Kreativakademie. Sie vermittelt ihren zwölf- bis 18-jährigen Schülern in Theorie und Praxis, was ein Bild ausgezeichnet macht: „Das Foto soll im Betrachter etwas auslösen, Emotionen vermitteln, eine Geschichte erzählen. Die beste Ausrüstung bringt nichts, wenn das Bild nichts aussagt.“

Dass sie nach der Matura in zwei Jahren das Fotografieren zu ihrem Beruf machen wird, glaubt Leonie Zeller nicht: „Ich möchte gern etwas mit Grafik und Design weitermachen und nebenbei fotografieren.“

Leonie Zellers Fotos sind auf der Website der Fotoakademie zu bewundern.