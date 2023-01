Lösung gegen Deponie-Gestank liegt in der Luft

Mit dem Start einer Petition gegen den Deponie-Gestank im Westen hat der Verein „Landeshauptstadt Luft“ erst vor wenigen Tagen ein weiteres Mal den Anrainer-Ärger in die Öffentlichkeit getragen (die NÖN berichtete). Ergebnis einer umfangreichen Antwort vom Land war davor, dass eine behördlich angeordnete Wiederherstellung des Ursprungszustands nicht möglich sei. Nun aber bestätigt die Stadt, dass die seit Langem mit dem Betreiber ins Auge gefasste Lösung mit einer Halle kurz vor dem Abschluss steht.

Konkret kauft der Deponiebetreiber ein Grundstück von der Stadt und verpflichtet sich zur Errichtung einer Halle samt Abluftreinigung. Der Beschluss dazu soll in der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag gefasst werden. „Leider hören wir von den verantwortlichen Stellen im Land nur immer wieder, dass man nichts weiter tun könne. Daher haben wir die Angelegenheit selbst in die Hand genommen“, betont Bürgermeister Matthias Stadler.

Restmüll soll nur noch in Halle gelagert werden

Die mit der Firma Zöchling als Deponiebetreiber erarbeitete Lösung soll die Geruchsbelästigung im Gebiet um den Nadelbach und Stadtwald reduzieren. „Aus Expertenkreisen wurde uns bestätigt, dass nur eine bauliche Einrichtung Abhilfe schaffen kann“, so Stadler. Daher will die Stadt dem Betreiber ein angrenzendes Grundstück mit 8.500 Quadratmetern verkaufen. Dort soll die Halle samt Abluftreinigung errichtet werden. Restmüll soll künftig nur mehr dort abgeladen und zwischengelagert werden.

Nach Vertragsunterzeichnung hat der Grundstückseigentümer acht Monate Zeit, ein Projekt einzureichen und nach Bewilligung rasch mit dem Bau zu beginnen. Sollten die Fristen zur Umsetzung nicht eingehalten werden und sich die Geruchsbelästigung nicht verbessern, sind unter anderem Pönalzahlungen vorgesehen.

