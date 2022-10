Unfall mit drei Toten: 16 Monate bedingt für vermeintlichen Lenker

Vier Männer aus Albanien waren in den früher Morgenstunden des 25. April auf der A1 Richtung Deutschland unterwegs. Nach einer Rast auf der Raststation Völlerndorf dürfte der Fahrer die falsche Auffahrt erwischt haben und fuhr als Geisterfahrer auf die Autobahn in Richtung Wien auf.

Nur einen halben Kilometer später kam es zum Aufprall. Eine rumänische Familie, die von Belgien nach Rumänien unterwegs war, bemerkte den Geisterfahrer zu spät und die beiden Pkws kollidierten. Dabei wurden alle Beteiligten schwer verletzt, zwei Personen verstarben vor Ort. Wir hatten berichtet:

St. Pölten, Loosdorf 2 Tote und 5 Verletzte bei Geisterfahrer-Unfall auf A1

Angeklagt wurde der vermutete Fahrer, der 22-Jährige bestritt jedoch das Auto gelenkt zu haben. Der junge Albaner bestand darauf auf der hinteren Bank geschlafen zu haben, als der Unfall passierte. Gefunden wurde er vor der offenen Fahrertür sitzend. Er selbst gibt an, sich an den Vorfall gar nicht erinnern zu können.

Beweislage ist eindeutig

Laut einem Ersthelfer, der die Positionen der anderen Insassen im Auto als Erster gesehen hatte, kann nur der Angeklagte der Fahrer gewesen sein. Der Beifahrer und der Mitfahrende hinter dem Fahrersitz verstarben beide noch im Auto und der zweite Mann auf der Hinterbank soll sich aufgrund seiner Verletzungen nicht bewegt haben können.

Leider kann sich keiner der Zeugen an den Unfallablauf erinnern. Die zwei überlebenden Insassen aus dem anderen Fahrzeug konnten nur Szenen nach dem Unfall beschreiben. "Das war das Schrecklichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe", schilderte der 54-jähriger Rumäne.

Er selbst hatte Brüche an den Rippen, in den Beinen und einen Muskelriss. Seine 50-jährige Frau, die am Rücksitz unangeschnallt schlief, erlag nach dem Unfall im Krankenhaus Meidling ihren Verletzungen. Der Sohn der Familie und Fahrer des Wagens erlitt Verletzungen an den Beinen, Rippen, am Hals und am Auge.

Der Angeklagte wurde auch durch den Unfall verletzt, er erlitt einen Oberschenkelbruch. Trotz des Gutachten und der Zeugenaussagen blieb er jedoch bei seiner Verantwortung. Der Richter verurteilte ihn zu 16 Monaten Haft auf Bewährung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.