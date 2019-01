Die Anrainer, die sich über die Lärmbelästigung durch die Güterzugsumfahrung (GZU) beschweren, scheinen zumindest zum Teil durch das Ergebnis der seit Juni des Vorjahres laufenden Lärmmessung bestätigt. Die behördlich vorgeschriebene Kontrolle an 30 Messpunkten hat zwar ergeben, dass der Dauerschallpegel von 45dB in der Nacht und 55dB am Tag mit dem derzeit abgewickelten Zugsprogramm eingehalten wird. Allerdings zeigt die Analyse laut ÖBB-Sprecher Christopher Seif auch, dass es trotz der Lärmschutzmaßnahmen und Einhaltung aller baulichen Auflagen aus dem Genehmigungsbescheid, „punktuelle Lärmüberschreitungen bei der Vorbeifahrt von einzelnen Zügen in kurzen Bereichen gibt“.

Um den Überschreitungen auf den Grund zu gehen, laufen derzeit weitere Lärm- und Materialprüfungen. „Sobald die Ursachen festgestellt sind, werden die ÖBB in Abstimmung mit der Behörde entsprechende Gegenmaßnahmen setzen“, so Seif. Bis Mitte des Jahres soll es Verbesserungen geben.

Seif betont aber auch, dass der rund 25 Kilometer lange GZU-Lückenschluss St. Pölten-Loosdorf in den 1990er-Jahren das erste Infrastrukturprojekt in Österreich war, für das ein Genehmigungsverfahren nach dem damals neuen Umweltverträglichkeitsprüfgesetz vorgeschrieben war. „Es wurden sehr niedrige Grenzwerte im Zusammenhang mit Bahnlärm vorgeschrieben, strenger sogar als die heute gültigen Regelungen. Aus diesem Grund wurden bei der GZU umfangreichere Lärmschutzvorkehrungen als bei anderen Bahnprojekten getroffen.“