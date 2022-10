Mann "borgte" Bankomatkarte aus und verprasste fast 9.000 Euro

Drei Wochen lang teilte sich der 31-jährige Angeklagte mit einem älteren Herrn ein Zimmer im Universitätsklinikum St. Pölten. In dieser Zeit borgte sich der Mann zwei Mal die Bankomatkarte seines Opfers aus, um Zigaretten zu kaufen. Vor Gericht meinte er, er hätte jedoch anfangs keinen Hintergedanken gehabt.

Der Angeklagte gab an, seinem Zimmergenossen bei einem Problem mit seinem Mobiltelefon geholfen zu haben. Dabei erfuhr er den Code zum Entsperren des Gerätes. Als er dann die Bankomatkarte des Opfers in der Hand hielt, soll er auf die Idee gekommen sein, den Code am Bankautomaten im Krankenhaus auszuprobieren und es klappte.

Danach, so der Angeklagte, machte er sich mit der Karte auf den Weg in die Innenstadt, um ein Handy samt Hülle und mehrere Packungen Zigaretten zu kaufen. Am Tag darauf soll er noch einmal mehrere Tausend Euro mit der Karte des Opfers behoben haben. Der gesamte Schaden soll knapp unter 9.000 Euro betragen.

"Deppert gewesen ist es"

Als Begründung seiner Spritztour gab der Angeklagte an, Angst davor gehabt zu haben, auf der Straße zu landen. "Deppert gewesen ist es", räumte er vor dem Richter ein. Er wäre sich nicht sicher gewesen, wo er nach seinem Krankenhausaufenthalt wohnen könne. In der Zwischenzeit hatte er allerdings einen Platz in einem Übergangswohnheim zugesprochen bekommen.

Der 31-Jährige gab an, das Geld im Endeffekt für Glücksspiele und Tattoos verwendet zu haben, einen Teil hätte er auch an Freunde verborgt. Der Richter verurteilte ihn zu 15 Monaten unbedingter Haft, außerdem muss er dem Opfer 8.992,15 Euro zurückzahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

