Jeder sechste St. Pöltner ließ sich am Wochenende auf das Coronavirus testen. Der Ablauf erfolgte reibungslos, was auch Bundesheer und den Blaulichtorganisationen zu verdanken war, die die Gemeinden unterstützten. 19 positive Antigentests gab es in der Landeshauptstadt. Diese werden nun mittels PCR-Test noch einmal überprüft.

Aber auch in der Region St. Pölten wurde fleißig getestet. Fast 2.000 Wilhelmsburger nahmen daran teil. Hier gab es sechs positive Ergebnisse. In Böheimkirchen unterzogen sich etwa 1.800 Personen einem Test, hier gab es vier Positive. Bürgermeister Johann Hell: „Die elektronische Erfassung der Daten hat klaglos funktioniert. Rund 30 Prozent der Böheimkirchner haben sich testen lassen.“

Einer der es auch wissen wollte ist Kastens Bürgermeister Josef Denk. „Es ist sehr ruhig und geordnet abgelaufen, obwohl wir regen Zuspruch hatten. Viele sind nicht nur wegen der eigenen Gesundheit gekommen, sondern um zu verhindern, andere möglicherweise anzustecken", so Denk. Alle zum Test gekommenen Stössinger waren negativ. Das erfreut auch Bürgermeister Rupert Hobl, der sich bei den Blaulichtorganisationen und den vielen freiwilligen Mitarbeitern bedankt. Dem schließt sich auch Michaelbachs Ortschef Hermann Rothbauer an. Betrübt ist er hingegen, dass die Beteiligung so gering war. „Es wäre das Potenzial für weit mehr Tests vorhanden gewesen."