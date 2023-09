Masuch: „Mit neuer Tanz-Compagnie geht alter Traum in Erfüllung“

Vier Tage lang hatten die Tänzerinnen und Tänzer Zeit, sich untereinander und die künstlerische Leiterin Patricia Carolin Mai kennenzulernen. Am Freitag standen sie schließlich zum ersten Mal gemeinsam im kleinen Saal des Festspielhauses auf der Bühne, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren: 13 Tanzbegeisterte zwischen 13 und 21 Jahren sind Teil der neuen Jugend-Tanz-Compagnie „Step by STP“. Sie kommen aus den Musikschulen im ganzen Land (St. Pölten, Prinzersdorf, Fladnitztal, Kirchberg am Wechsel, Bad Vöslau, Edlitz) und vom Europaballett St. Pölten. Jede und jeder der Tanzenden ist schon jetzt stark mit der Kunst verbunden: „Mit Tanzen kann ich mich besser ausdrücken, als ich es mit Worten kann“, sagt Michelle Huber, „Wenn ich tanze bin ich glücklich und fühle mich wohl“, sagt Elisa Lauf, „Tanzen verbindet, denn jeder kann tanzen“, sagt Julia Kranabetter.

„Mit der neuen Tanz-Compagnie geht ein alter Traum in Erfüllung“, freut sich Festspielhaus-Intendantin Bettina Masuch. Gemeinsam mit dem Musik & Kunstschulen Management NÖ under Musikschule St. Pölten habe es nun geklappt, die Truppe auf die Beine zu stellen. Das ganze Konzept dafür entstand im gemeinsamen Abstimmungsprozess. Dass das Projekt gut gelingen wird, davon ist der Leiter der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ Hermann Dikowitsch überzeugt, schließlich sei das Festspielhaus schon jetzt ein Leuchtturmprojekt in Sachen Tanztheater.

Monatliche Treffen im Festspielhaus

Gemeinsam entschieden sich die Protagonisten für ein Modell. Es wird wöchentlich dezentral in der eigenen Musikschule trainiert und einmal im Monat im Festspielhaus. Zusätzlich sind Tanzcamps in den Ferien geplant. „Das Ziel sind natürlich Aufführungen, aber wir wollen der Compagnie Zeit geben und freuen uns schon jetzt was rauskommt“, sagt Masuch.

Foto: Christian Krückel

„Chance für das Musikschulwesen“

Rafael Ecker vom Musik & Kunstschulen Management NÖ sieht die neue Compagnie als „Chance für das Musikschulwesen“. Schließlich seien es von rund 60.000 Kinder und Jugendlichen in der Musikschule rund 3.500, die in Tanz ausgebildet werden. „Es ist also höchst an der Zeit, in diesem Bereich etwas zu machen“, sagt Ecker. Er hofft auf ein langjähriges Projekt, so wie auch der St. Pöltner Leiter der Kunst und Musikschule Lukas Schönsgibl, der sich für die Teilnehmenden wünscht, dass sie ähnlich schöne und wertvolle Erfahrungen sammeln können, wie er früher im Jugend-Jazzorchester.

„Es ist etwas Spezielles mit junger Energie etwas Neues anzufangen“

Patricia Carolin Mai ist Tänzerin und Choreografin und nun die künstlerische Leiterin der Compagnie. Im Fokus ihrer choreografischen Arbeit steht die Untersuchung des Körpers als zentraler Speicher für Erinnerungen. Das will sie auch bei der Entwicklung der Compagnie in den Fokus stellen. „Wir werden uns jeden Monat wiedersehen und werden uns ansehen, wie wir uns erinnern und wie sich der Körper erinnert. Am Ende des Jahres wollen wir diese Erinnerungen bündeln“, so Mai. Die frühere Schwimmerin verspricht: „Es wird auch manchmal konditionell anstrengend“. Strahlend erklärt sie warum, sie sich dazu entschieden hat, bei diesem Projekt mitzumachen: „Es ist etwas Spezielles mit junger Energie etwas Neues anzufangen.“