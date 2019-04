„Vertreter von Maturareise-Veranstaltern haben keinen Zutritt“: Bereits vor Jahren ließ die Direktion des Schulzentrums Eybnerstraße ein Schild mit diesem Hinweis an der Eingangstür anbringen, um ungebetene Party-Werber aus der Schule zu verbannen.

Auch in den anderen St. Pöltner Bildungseinrichtungen sind die Mitarbeiter, die den angehenden Maturanten die Zeit ihres Lebens an den Stränden Kroatiens und Italiens versprechen, nicht gern gesehen. Rückendeckung bekommen die Schulleiter nun von höchstrichterlicher Seite: Der Oberste Gerichtshof untersagte dem Veranstalter „docLX“, Jugendliche zur

Buchung in der Schule aufzusuchen.

„Immer wieder haben die Vertreter versucht, in die Schule zu kommen und hinter unserem Rücken sogar Veranstaltungen zu organisieren. Das ist sehr lästig“, ärgert sich BORG-Direktorin Gertrud Aumayr.

„Einmal hat eine Organisation zur Werbung Pizza für alle Maturanten geschickt.“

HTL-Direktor Martin Pfeffel

Weil die Mitarbeiter der Organisationen meist jedoch kaum älter als die Schüler seien, seien sie oft nicht zu erkennen, ergänzt HTL-Direktor Martin Pfeffel. „Sie greifen außerdem immer wieder zu seltsamen Mitteln. Einmal haben sie eine Pizza-Lieferung für alle Maturanten gesendet“, wundert sich Pfeffel. Dass Werbung in der Schule grundsätzlich verboten sei, betont SZE-Leiterin Sabine Geisberger. Weil Gruppendruck erzeugt werde, hat auch BORGL-Direktorin Gabriele Schletz die Vertreter in ihrer Schule nicht geduldet. „Das hat sich herumgesprochen, es gab in den letzten drei Jahren keine Anfragen mehr“, ist die Schulleiterin froh.

Ein Verbot ist für docLX-Eigentümer Alexander Knechtsberger gar nicht mehr not wendig: „Mit eigenen Apps und Social Media haben wir optimale Kanäle, um mit der ‚Generation Mobile‘ sympathisch und

effizient auch außerhalb des Klassenzimmers zu interagieren.“

Party-Reisen bleiben bei Schülern beliebt

Das gelingt nach wie vor gut: Die Reisen mit Party, Pools und Sonne bleiben auch 20 Jahre nach ihrem Aufkommen im Trend. In der BAfEP/BASOP etwa nehmen heuer alle vier

Abschlussklassen an einer solchen Reise teil – allerdings mit unterschiedlich vielen Feiernden, wie Direktor Friedrich Gonaus erklärt: „In zwei Klassen fahren nur 30 Prozent der Schüler. Der Rest organisiert die Reise privat. Auf diese Absolventen bin ich stolz, denn sie distanzieren sich von der organisierten Massenberieselung.“