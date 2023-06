Megaplex freut sich über volle Kinosäle

Die Leute seien faul geworden und gehen nicht mehr aus dem Haus seit Covid, hört man. Streaming-Dienste und Entertainment-on-demand lösen klassische Unterhaltungsformen ab, hört man. Doch die Bilanz des Hollywood Megaplex sagt etwas anderes: Die Kinogruppe hat im ersten Quartal 2023 bereits das Vor-Corona-Niveau übertroffen.

Zehn Prozent mehr Gäste als im Vorjahr sind auch in St. Pölten ins Kino gegangen. Filmhighlights wie „Avatar – The Way of Water aber auch die österreichische Produktion „Griechenland“ und „Manta Manta Zwoter Teil“ aus Deutschland ließen die Herzen höher schlagen. „Die Popcornmaschinen sind heiß gelaufen und mehrmals konnten wir unsere Vorstellungen ausverkauft melden“, freut sich Mario Hueber, Geschäftsführer des österreichischen Familienbetriebes.

Auch heuer dürften einige Highlights wieder für volle Säle sorgen: „Transformers“, „The Flash“ und „Indiana Jones lassen die Klassen laut Prognosen klingeln. Highlight des Jahres: Mission Impossible. Für die Premiere am Montag, 26. Juni, gibt es noch Tickets zu gewinnen! Alle Infos auf der Megaplex-Website.