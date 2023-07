Meister und Preisträger musizieren beim Ost-West-Musikfest

Bereits zum 36. Mal präsentieren international ausgezeichnete Musikerinnen und Musiker sowie Ensembles eine abwechslungsreiche Konzertreihe beim Ost-West Musikfest. Noch bis zum 15. Oktober finden die Konzerte unter dem italienischen Motto in historischen Räumen wie der Villa im Südpark in St. Pölten oder dem Barockschloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn statt.

Das nächste musikalische Highlight ist das Konzert „Meister & 1. Preisträger“. Am 30. Juli können Zuhörende in der Villa im Südpark international vielfach prämierte Musikerinnen und Musiker hören und durch Werke von Wolf-Ferrari, Boccherini und Schumann die Gleichheiten und Unterschiede der italienischen und deutschen Kulturkreise wahrnehmen. Und das gleich zweimal, um 11 Uhr in der Matinee sowie um 18.30 Uhr in der Soiree. Teil der hochkarätigen Besetzung sind unteranderem der Gründer und Violinist Gernot Winischhofer, Cellistin Yvonne Timoianu und die Klavieristin Ilaria Loatelli. Besonderheit des Konzertes ist die Instrumentation: die 430 Jahre alte „Ole Bull“ Violone sowie ein Steinway Konzertflügel aus Hamburg.

Auf der Homepage des Ost-West Musikfestes können alle Informationen zu Programm, Künstlerinnen und Künstlern sowie Tickets gefunden werden.