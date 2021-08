Die riskante Fahrweise eines Mannes mitten in St. Pölten stach einer Frau vor wenigen Tagen ins Auge. In der Finsternis fuhr er auf der B 20 in Richtung Stadtgebiet. Sie verständigte die Exekutive und sah noch, dass der Lenker sein Auto in der Buchmayerstraße parkte und dann das Weite suchte.

Mit Diensthunden machte sich die Polizei auf die Suche nach ihm. Mit Erfolg: Spürnase "Gonzales" hatte den Mann rasch gewittert. Dieser hatte sich im Gebüsch versteckt. Bald war der Grund dafür klar: Der 35-Jährige aus dem Bezirk Melk besaß keinen Führerschein.

Die Untersuchung des Amtsarztes erklärte dann auch seine eigenwillige Fahrweise: Der Mann hatte sich unter Drogen ans Steuer gesetzt. Für den Autofahrer hagelte es eine Reihe an Anzeigen.