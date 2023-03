Helmut Marchhart holte sich mit Ötscher Sieg bei Fotowettbewerb

Gemeinsam mit der Facebook-Gruppe „Fotografie in St. Pölten“ organisierte die NÖN im Vorjahr jeden Monat eine Foto-Challenge. Die Monatsgewinner erhielten Innenstadt-Gutscheine vom Stadtmarketing. Den Hauptgewinn sponserte Foto Straub. Der wurde nun an Helmut Marchhart als Sieger übergeben, denn die Jury kürte ihn mit 30 Punkten zum Sieger. Dahinter lagen ex aequo Birgit Loé mit ihrer Winterstimmung mit Rehen und Gerhard Haupt mit seinem Bild der Milchstraße über der Altmannsdorfer Wehr. „Es ist toll, dass so viele mitgemacht haben. Es waren einige technisch hervorragende Bilder dabei. Es zählt aber auch die Motivwahl und auch die war großartig“, hebt Straub hervor.

Mit seinem Blumenfeld vor dem Ötscher überzeugte Harald Marchhart die Jury. Foto: Harald Marchhart

Am Siegerbild lobte etwa NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger „die starke Symbolik und Dynamik im Zusammenspiel von Bildvorder- und Bildhintergrund“. Robert Schöller, Admin-Stellvertreter der Facebook-Gruppe, streicht den gestaffelten Bildaufbau und die dargestellten Gegensätze hervor.

Helmut Marchhart hat seit 2016 ein Gewerbe angemeldet, bezeichnet sich aber selbst als Amateur. „Ich habe viel gelesen und vieles geübt“, beschreibt er seinen Weg in die Fotografie. Als Mitglied des ESV St. Pölten habe er ebenfalls viel gelernt. Seine Lieblingsmotive sind das Stift Melk und die Wachau.

