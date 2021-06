Seit 25 Jahren sind die NÖ Amateurastronomen Antares aktiv. Prunkstück des 125 Mitglieder zählenden Vereins ist die im Jahr 2000 eröffnete NÖ Volkssternwarte in Michelbach. In den vergangenen drei Jahren wurde das Areal erweitert. Neben zwei neuen Plattformen für die Sternbeobachtung und sechs Plätzen für Astrofotografie stehen vier Kleinobservatorien kurz vor der Fertigstellung.

„Unsere Mitglieder sind fast nur Amateurastronomen. Mit der Sternwarte wollen wir allen Mitgliedern, aber auch der Öffentlichkeit den Zugang zur Sternenkunde erleichtern“, erklärt Gerhard Kermer, seit 2016 Obmann.

Mit Unterstützung vieler Sponsoren habe man die Erweiterung in kurzer Bauzeit professionell realisieren können. Herzstücke der Ausstattung sind ein Hypergraf, der aus einer riesigen Kuppel einen tiefen Blick in das Universum gewährt, und ein Observatorium, mit dem Phänomene auf der Sonne beobachtet werden können. Einsteiger werden von langjährigen Mitgliedern in die Sternenkunde eingeführt.

Bei Vereinsabenden gibt es Fachvorträge. Auch Laien sind willkommen. „Neben den Mitgliedsbeiträgen sind die Einnahmen aus den Führungen ein wichtiges finanzielles Standbein. Wir bieten zudem Veranstaltungen für Schulen an“, so Kermer. Nächstes Jahr ist in den letzten drei Schulwochen der Workshop „Jugend und Astronomie“ geplant.

Seine Leidenschaft für das Universum hat Kermer, der dem Verein 1999 beigetreten ist, früh entdeckt. „Meine Eltern hatten einen Schrebergarten, in dem ich abends oft den Sternenhimmel bewundert habe. Der Physikprofessor hat dann von den Sternbildern erzählt, wodurch mein Interesse geweckt war“, erinnert er sich heute.