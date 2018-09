„Es dürfen nicht immer nur Graz und Villach zum Zug kommen.“ Mit diesem Satz kündigte Bürgermeister Matthias Stadler in der vergangenen Ausgabe der St. Pöltner NÖN eine Resolution an die Bundesregierung an. Er kritisiert, dass die NÖ Landeshauptstadt bei internationalen Betriebsansiedlungen vernachlässigt werde.

Davon will man beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort aber nichts wissen. „Die im Kompetenzbereich des Ministeriums agierende staatliche Betriebsansiedlungsgesellschaft ABA ist stets neutral bei der Standortauswahl und orientiert sich ausschließlich an den Wünschen des Investors“, betont Ministeriumssprecherin Alexandra Perl. Sollte der Investor bereits im Vorfeld regionale Präferenzen haben, so arbeite die ABA mit den jeweiligen Landesagenturen zusammen – in NÖ also mit ecoplus. „Die ABA nimmt keinen Einfluss auf die Entscheidung des Investors“, betont Perl.

„Wir agieren komplett neutral“

Für ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki hat St. Pölten einen hervorragenden Ruf als Wirtschaftsstandort, sowohl im In- als auch im Ausland: „Das zeigen die Anfragen von Investoren, die wir regelmäßig erhalten.“ Städte wie St. Pölten seien „Firmen-Magnete“, weil es in den vergangenen Jahren viele Unternehmen in die Ballungsräume gezogen hat. 19 Unternehmen haben laut Miernicki mit Unterstützung von ecoplus in den vergangenen fünf Jahren in Stadt und Bezirk ihren Standort erweitert oder sich neu angesiedelt.

„583 Arbeitsplätze wurden dadurch geschaffen oder gesichert“, betont der Geschäftsführer. Vor allem die Verkehrsanbindung und die im Vergleich zu Städten wie Linz, Graz oder Wien geringen Staus sprächen für die NÖ Landeshauptstadt. Allerdings werde auch für St. Pölten in Zeiten der Hochkonjunktur der internationale Standortwettbewerb immer härter. Die Stadt soll aber davon profitieren, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ecoplus international Anfang September den Auftrag erteilt hat, 2019 mit dem internationalen Standortmarketing zu starten. „Niederösterreich und damit St. Pölten können dadurch im internationalen Standortwettbewerb ihre Position weiter verbessern“, betont Miernicki.

Davon könnte auch der Wirtschaftspark NOE Central profitieren. Dort arbeiten die ÖBB als Eigentümer mit der Stadt und der Wirtschaftsagentur des Landes zusammen, um das rund 70 Hektar große Areal zu vermarkten.