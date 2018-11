„Wer nicht hören will...“ lautet der Titel jener Kurzgeschichte, mit der Marie Jeitler den Kinder- und Jugendkurzgeschichten-Wettbewerb art.experience Niederöstereich für sich entscheiden konnte. Die bedrückende Liebesgeschichte zwischen einem ungewöhnlichen Paar besticht dabei mit gefinkelten Formulierungen und einem Twist, auf den sogar Autorenlegende Stephen King stolz wäre. Die Jury hat sie damit jedenfalls überzeugt und kann sich jetzt neben einer Urkunde auch über Frühstücksgutscheine und andere wertvolle Dinge wie eine Bluetooth-Box und eine „Virtual-Reality“-Brille freuen. Zusätzlich wird ihre Geschichte in einer Zeitung veröffentlicht und in den Sammelband von art.experience aufgenommen, in dem die Beiträge der vergangenen Wettbewerbe zu finden sind.

Nach diesem Erfolg ist Jeitler weiterhin fleißig als Autorin tätig. Ihr Spezialgebiet sind dabei größtenteils Fantasy- und Horror-Bücher, wobei ihr kürzestes Werk 80 und ihr längstes 361 Seiten hat. Veröffentlicht wurde zwar noch keines, allerdings hat sie drei Romane schon so gut wie fertig. „Ich will Autorin werden, seit ich fünf bin, und ich hoffe sehr, dass ich das irgendwann verwirklichen kann“, so die Schülerin. Wie das bei Autoren so üblich ist, wird eines der Bücher bereits von ihr wieder überarbeitet.

Auch einen Rat für andere junge Schriftsteller hat Jeitler parat: „Nicht aufgeben! Auch wenn andere sagen, dass die Geschichten schlecht sind. Einfach weitermachen.“