Mit dem Emmaus-Adventmarkt einstimmen auf die Weihnachtszeit

Nach zwei Jahren Pause konnte am Maria-Empfängnis-Tag wieder der traditionelle Emmaus-Adventmarkt im Innenhof am Standort Viehofen stattfinden. Ein vielfältiges Programm aus Kulinarik, Kunsthandwerk, Live-Auftritten von Adventchören und Musikgruppen sowie Aktivitäten für Kinder lockten viele Besucherinnen und Besucher an. Das Highlight war für viele die Christbaumverlosung als Abschluss eines gelungenen Tages.

