Der St. Pöltner Rainer Doppler hat es sich zum Ziel gesetzt, die Klimakrise besser zu erforschen. Dafür hat er eine starke Mannschaft zusammengestellt, die bei ihm mit an Bord ist, wenn er demnächst mit einem Forschungsschiff in See stechen will. Um den Klimawandel dingfest zu machen, braucht es aber Geld.

Im heurigen Juli hat es in St. Pölten so viel geregnet wie zuletzt 1903. Die Bilder der letztjährigen Flutereignisse im Umland sind auch noch in den Köpfen. Die Klimakrise hat auch die Landeshauptstadt erreicht. Geht es nach den aktuellen Erkenntnissen des Weltklimarates IPCC, werden sich diese Unwetterereignisse fortsetzen. Vor allem Veränderungen in den Meeren könnten große Auswirkungen haben. Um dem Klimawandel genau auf den Zahn zu fühlen, startet Rainer Doppler eine große Forschungsinitiative.

Von Venedig aus in Mittelmeer und Atlantik

Um die Leinen für das Forschungsprojekt „Blue Ocean Horizon“ losmachen zu können, sammelt Doppler Geld. Bis zum Start 2022 will er über 200.000 Euro sammeln, um ein Segelschiff in die erste Forschungsmission starten zu können. Die erste Fahrt soll von Triest/Venedig über Malta und Gibraltar in den Nordatlantik zum Golfstrom führen. „Ziel ist ein nachhaltiges Klima-Monitoring für die Meerwasseranalyse. Die Ergebnisse werden dann in den Kontext von Klimawandel und Umweltverschmutzung sowie für die Prognose künftiger Entwicklungen wie Erderwärmung und Anstieg des Meeresspiegels gestellt“, erklärt Doppler. Die Initiative will er als zivilgesellschaftliches, politisch unabhängiges und generationenübergreifendes Projekt etablieren.

Dabei soll die Initiative eine St. Pöltner Handschrift tragen. Nicht nur, dass Doppler waschechter St. Pöltner ist, mit Michaela Krömer ist auch eine profilierte St. Pöltner Klima- und Umweltanwältin mit im Team. Die wissenschaftliche Expertise bringt Meeresbiologe Gerhard Herndl, Leiter des Departments für funktionelle und evolutionäre Ökologie an der Uni Wien. Gut vorstellen könne sich Doppler auch die Zusammenarbeit mit St. Pöltner Schulen, Unternehmen und Institutionen. „Schüler und Förderer könnten uns während unserer Reise auf dem Schiff für ein paar Tage begleiten. Oder einfach an Bord kommen, wenn es in den Häfen Europas liegt“, schlägt Doppler vor. Auch der Schiffsname „Aelium Cetium“ schwebt dem Projektleiter vor.

Dass das Geldsammeln während der Corona-Pandemie Zeit braucht, ist auch Doppler bewusst: „Nichtsdestotrotz dürfen wir auf die Klimakrise und den Klimaschutz nicht vergessen.“

Mehr Informationen: www.blueoceanhorizon.org