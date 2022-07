Mit Warehouse-Security angelegt: Mann muss in Haft

Werbung

Ein junger Mann war mit seinem Bruder und Freunden am 26. März in St. Pöltens Nachtszene unterwegs. Doch der Abend endete abrupt im Warehouse. Der 27-Jährige gab an, unprovoziert und brutal von den Türstehern aus dem Lokal gebracht worden zu sein.

Draußen soll ihm einer der Türsteher auch noch ins Gesicht geschlagen haben, worauf sich der Mann wehrte. Das Sicherheitspersonal des Clubs erzählte jedoch eine andere Geschichte. Schon im Lokal soll sich der Angeklagte daneben benommen haben.

Die Meinungen gingen auseinander

Die zahlreichen Zeugen zeichneten ein anderes Bild. Eine Kellnerin schilderte, dass sie beobachtet hätte, wie der Angeklagte und sein Bruder ein Mädchen bedrängten. Auch die Türsteher bekamen von der Situation mit und wollten schlichtend eingreifen.

Darauf soll der 27-Jährige einem der Türsteher zuerst einen Kopfstoß und dann mehrere Schläge ins Gesicht versetzt haben. Dabei erhielt das Opfer eine Platzwunde an der Schläfe, eine Prellung an der Nase und heftiges Nasenbluten. Seine Kollegen griffen ein und konnten den Angeklagten aus dem Club leiten.

Aufgrund der zahlreichen Zeugenaussagen und zwei einschlägigen Vorstrafen wurde der 27-Jährige zu 18 Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

