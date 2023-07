Musik erleben in der Mary Ward Volksschule

Rhythmisches Stampfen, Klatschen und Schnippen, Ziehharmonikaklänge und fetzige Lieder ertönten in den letzten Schulwochen im Gebäude der Mary Ward Volksschule. Die Schülerinnen und Schüler durften in den „Erlebnis MUSIK“-Workshops mit Volker Gallasch die Kraft der Musik hautnah erleben. In einem energiegeladenen Mix aus Body Percussion, Singen, Tanz und Instrumentalspiel konnten die Kinder die Freude am musikalischen Ausdruck spüren. Gemeinsam produzierten sie Klänge mit der Stimme und dem eigenen Körper.

„Ich fand es sehr, sehr, sehr schön!“, freute sich Bianca. „Das war mein Favoritprojekt“, sagte Fabio. „Die Stunden waren hervorragend“, war auch Theo begeistert.