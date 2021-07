Die kroatische Polizei fahndete nach ihm; gefasst wurde er aber von Wiener Kriminalisten, mitten in St. Pölten: Ein mutmaßlicher Schlepper sitzt nun in Haft.

Mittwochmorgen nahm die Polizei den Gesuchten in der Wohnung seiner Ex-Frau fest. Seit 2020 lag ein europäischer Haftbefehl gegen den 64-Jährigen vor. Der Mann soll im März 2020 fünf Menschen gegen Bezahlung von Bosnien nach Kroatien geschleppt haben.

Die internationale Vernetzung der Exekutive führte schließlich zum Erfolg: Die Ermittler fanden den Aufenthaltsort des 64-Jährigen, der zuletzt in Wien gemeldet war, heraus. Er versteckte sich in der Wohnung seiner Ex-Frau. Jetzt darf er bis zu seiner Verhandlung vorerst in der Justizanstalt St. Pölten weiter verweilen.