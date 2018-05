Mutter sprang auf bereits rollenden Zug auf: Verletzt! .

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagabend am Bahnhof St. Pölten ab: Eine 37-jährige Frau zog sich beim Versuch, ihre beiden Kinder aus einem bereits abfahrenden Zug holen, Verletzungen an Armen und Beinen zu.