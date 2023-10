Nach 38 Jahren im Wifi verabschiedet sich Andreas Hartl in die Pension

„Wir haben viel gearbeitet und viel gefeiert“, so das Fazit von Andreas Hartl nach 38 Jahren im Wifi. Der gebürtige Waldviertler studierte Volkswirtschaft in Wien. Er stammt aus der Unternehmerfamilie von Hartl-Haus und kam schon früh in Kontakt mit der Wirtschaftskammer.

Auch während des Studiums jobbte er dort. Schließlich erhielt er einen Anruf des damaligen Leiters Wolfgang Podeo aus St. Pölten: „Er fragte, wann ich Zeit habe. Als ich antwortete: ,Nächste Woche', sagte er nur: ,Nein, morgen'“, erinnert sich Hartl. Da er als „Landei“, wie er sich selbst bezeichnet, seine Zukunft nicht in Wien sah, nahm er den Job als Referent an: „Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, aber ich habe es nie bereut.“

Durch das Studium brachte Hartl eine breite Basis an Wissen mit, was ihm bei den Besprechungen mit den Trainerinnen und Trainern zugute kam. Es habe zwar immer viel zu tun gegeben, aber die Stimmung sei gut gewesen. „Wir wussten alle, was unser Job ist, und der Chef hat uns machen lassen“, beschreibt Hartl die „Führung an der langen Leine“. Ziel sei es immer gewesen, Menschen und Unternehmen erfolgreich zu machen. Als Hartl begonnen hat, gab es für Wifi noch ein Werbeverbot, das sei dann aufgebrochen worden. Das erste Plakat für einen Sprachkurs war noch handkoloriert. „Ich habe damals selbst plakatiert“, erinnert er sich schmunzelnd.

1993 avancierte Hartl zum Institutsleiter-Stellvertreter. Von da an war er auch gestaltend tätig. So führte er als erstes Projekt ein Qualitätsmanagementsystem ein. Durch den Ruf nach Dezentralisierung gab es Geld für den Aufbau von Zweigstellen in Niederösterreich. „In den 1990er-Jahren ist es nur bergauf gegangen“, sagt Hartl. Damals gab es im Wifi zwölf Computer, heute sind es an die 1.200 Systeme.

Als er 2003 schließlich die Leitung übernahm, war es ihm ein Anliegen, die Marke Wifi herauszubilden und das Marketing zu professionalisieren. Meilensteine seiner Zeit waren die Gründung der NDU (New Design University) 2004 sowie der Bau des Zentrums für Technologie und Design (tede-Z), das 2014 eröffnet wurde.

Zusätzlich zum Job bei Wifi unterrichtete Hartl viel. Sowohl im Wifi selbst als auch an den Fachhochschulen in Steyr und später in St. Pölten.

Band „Gallows Fellows“, ein Projekt mit Kollegen

Weil Hartl aus dem Waldviertel stammte und schließlich nach St. Pölten und später nach Ober-Grafendorf übersiedelte, stammten die meisten Kontakte aus seiner beruflichen Tätigkeit. Er mochte immer schon Country- und Western-Musik. Zu seinem Geburtstag bekam er ein Banjo geschenkt. „Mein Sohn ist Musiker und hat mir einen Lehrer organisiert“, sagt Hartl. Mit seinen Kollegen macht er noch heute Musik mit den Gallows Fellows, die auch in St. Pölten immer wieder Auftritte feiern.

Das will er auch künftig machen. Mit dieser Woche startet er in die Freizeitphase und gleitet dann in die Pension. Seine Agenden hat in einer langsamen Übergabe Michaela Vorlaufer übernommen. Jetzt will er sich mehr seinem Hobby, der Lederverarbeitung, widmen und viel Zeit mit der Familie verbringen.