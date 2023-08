Nach Aufzucht im Haus der Natur: 19 Feuersalamander-Babys ausgewildert

„Die Auswilderung ist sowohl ein Erfolg für den Artenschutz als auch ein Erfolg für das Haus der Natur“, freut sich der wissenschaftliche Leiter des Museums NÖ Ronald Lintner. Ein Traktor überrollte im November ein trächtiges Feuersalamander-Weibchen in Brand-Laaben. Nachdem Familie Stifter das verletzte Tier zur Wildtierpflegestation in Gföhl brachten, leistete Karin Brunner noch einigen Tieren Geburtshilfe, bevor sie die Mutter von ihrem Leiden erlösen musste. 31 Feuersalamander-Larven kamen in der Folge nach St. Pölten ins Haus der Natur. „Die Kleinen sind zu uns gekommen, weil wir das bessere Futterangebot haben. Wir bekommen jede zweite Woche Lebendfutter, mit dem wir die Larven aufziehen können“, erzählte damals Tierpflegerin Claudia Brückler. Gemeinsam mit Marlene Zechel, Albert Gruber und Praktikant Lukas Haselberger sorgte sie für das wohlergehen der kleinen Amphibien.

19 der Tiere überlebten und konnten nun in enger Abstimmung mit der Naturschutzabteilung des Landes im Biosphärenpark Wienerwald ausgewildert werden. „Hier konnten wir ganz konkret etwas für den Schutz dieser gefährdeten Tiere tun. Gleichzeitig ist es die Frucht unserer Arbeit, mit der faszinierenden und artgerechten Präsentation von über 40 lebenden einheimischen Tierarten für den Naturschutz zu sensibilisieren“, betont Ronald Lintner.

Andreas Weiß, Direktor des Biosphärenpark Wienerwald, begrüßt die neuen Bewohner ebenfalls im doppelten Sinne: „Der Wienerwald ist ein wichtiges Vorkommens-Gebiet des Feuersalamanders. Wir freuen uns, dass die Jungtiere in den zahlreichen natürlichen und naturnahen Bereichen des Biosphärenparks Wienerwald ihre neue Heimat finden.“

Artenschutz durch Citizen Science

Bei Citizen-Science-Projekten kann jeder etwas für den Artenschutz tun. Das Naturhistorische Museum Wien ruft etwa dazu auf, Beobachtungen von heimischen Lurch- und Kriechtierarten online oder per Post einzumelden. Die bereits über 100.000 eingegangenen Beobachtungen ergeben eine Datenbank, die wichtige Informationen über die Verbreitung und der Bedrohung einheimischer Tierarten liefert.