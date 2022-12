Nach Kinopremiere: Magische Weihnachten nicht im TV versäumen

"Engel, Schneehauberl, echter Eierlikör, schöne Christbäume, fleißige Weihnachtsbäckerinnen und viel Musik. Das ist Weihnachten in St. Pölten", sagt Anita Lackenberger, die sich mit Kameramann auf die Suche nach Weihnachtsgeheimnissen und Traditionen in St. Pölten gemacht hat. Auf ihrer Reise durch das weihnachtliche St. Pölten zeigt Lackenberger für ihren neuen Film "Magische Weihnachten", was es in dieser Zeit zu entdecken gibt — vom Adventkonzert über fleißige Gärtnerinnen und Bäckerinnen bis zum Christkindl. Kürzlich präsentierte Lackenberger die Langversion im Hollywood Megaplex in einer exklusiven Vorführung.

Den gekürzten Fernsehfilm gibt es am Sonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr im ORF zu sehen.

