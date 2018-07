Nach Raubüberfall: Fotos des Täters veröffentlicht.

Ein bisher unbekannter Täter war am 6. Juli gegen 11.40 Uhr in eine unversperrte Wohnung in einem Mehrparteienhaus in St. Pölten eingedrungen. Dabei wurde er von der anwesenden 79-jährigen Wohnungsbesitzerin und deren 53-jähriger Tochter überrascht (NÖN.at hatte berichtet).

Der Mann bedrohte die beiden mit einem Messer und attackierte sie mit Faustschlägen. Danach durchsuchte er die gesamte Wohnung und verstaute den erbeuteten Schmuck, Bargeld sowie eine Bankomatkarte in einen orangefarbenen Rucksack aus der Wohnung der Opfer. Anschließend flüchtete der Täter aus der Wohnung und versperrte diese von außen. Die Höhe der Raubbeute ist unbekannt.

Der orangefarbene Rucksack konnte ohne Inhalt in einem Park aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Opfer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und einen schweren Schock. Sie wurden vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.

Der unbekannte Täter dürfte versucht haben verschiedenen Bankomaten in Niederösterreich und Wien mit der gestohlenen Bankomatkarte Geld zu beheben.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, übernommen.

Täterbeschreibung:

Mann, vermutlich Ausländer (südländischer Typ), ca. 18 – 25 Jahre alt, schlanke sportliche Figur, bekleidet mit T-Shirt, dunkle Hose, dunkle Sportschuhe. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.