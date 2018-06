Die Sanierung des neuen Haus C des Universitätsklinikums nach dem Wasserschaden im März soll nach Plan verlaufen. Laut Auskunft des zuständigen Architekturbüros Pfaffenbichler ist die Trocknung der betroffenen Gebäudeteile abgeschlossen. Wie berichtet, waren nach einem Defekt in der Sprinkleranlage mehrere tausend Liter Wasser ausgelaufen, hatten sich auf mehrere Ebenen verteilt und die Inbetriebnahme um Monate verzögert. Mittlerweile konnten die Trocknungsgeräte wieder abgebaut werden.

Derzeit werden die für die Entfeuchtung zahlreich gebohrten Löcher im Boden und in den Wänden wieder geschlossen. Danach folgen die Spezialreinigung und hygienische Abnahmeverfahren, ehe in den betroffenen Bereichen mit dem Aufbau der Möblierung und der Übersiedlung begonnen werden kann. An anderer Stelle, in der Ebene E1 im Süd-Westen, ist seit rund zwei Wochen das Zentrallabor in Betrieb, und ebenso die dazugehörigen Ambulanzräume in der Ebene E0. Komplett in Betrieb genommen werden kann das über 200 Millionen teure Haus C frühestens im September.

Sprinkleranlage wurde komplett geprüft

Geklärt ist mittlerweile auch die Schadensursache. Ein Montagefehler sorgte für eine fehlerhafte Pressstelle. Überwacht vom TÜV Süd wurde die gesamte Sprinkleranlage geprüft und jede Pressverbindung desselben Typs mittels Röntgen durchleuchtet. Außerdem wurden über mehrere Wochen radiografische Untersuchungen, visuelle Kontrollen und Messungen durchgeführt. Die Sprinkleranlage wurde danach zunächst in einem Bereich und dann im gesamten Neubau einem Probebetrieb unterzogen. „Die Anlage kann nun wieder in Betrieb gehen“, heißt es vom Architekturbüro Pfaffenbichler.