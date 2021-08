„Wir kommen zurück!“, versprach ein Schild am La Boom, eineinhalb Jahre lang. Und wie das St. Pöltner Kult-Nachtlokal nach 17 Monaten Corona-Leere zurückgekommen ist: „Das waren sensationelle Eröffnungswochenenden“, strahlt La-Boom-Geschäftsführer Andreas Brandstetter über beste Stimmung auf den Dancefloors und in der Bar. Hunderte Tanz- und Kontaktbegeisterte feierten das Nachtleben bei fetten Sounds. „Sehr diszipliniert, alle haben sich an die Regeln gehalten“, bestätigt Brandstetter. Denn rein ins La Boom darf nur, wer geimpft ist oder einen gültigen PCR-Test vorweisen kann – 2G wird strengstens kontrolliert. Was natürlich einigen Stau vor den Eingangstüren verursachte. „Es gab aber keine Probleme, alle haben ruhig gewartet, vielen Dank für die Geduld“, so der Disco-Besitzer.

Party-Tage für Sechzehnjährige

Gekommen ist das party-hungrige Stammpublikum des La Boom, gekommen sind aber auch viele junge Leute, die das erste Mal eine Diskothek besuchten. „Die sind in den vergangenen Jahren nachgewachsen und durften jetzt erstmals fortgehen“, weiß Andreas Brandstetter, der überzeugt ist, dass die Lockdowns der Nachtgastronomie die Teenager psychisch belastet haben. „Mit 16 Jahren darf man normalerweise erstmals fortgehen, kann neue Erfahrungen sammeln. Das ist ein wichtiger Entwicklungsprozess. Der ist komplett flachgefallen – die Jugend hat ein ganzes Jahr verloren.“

Das La Boom gibt da etwas zurück. Denn zweimal im Monat ist das Nachtlokal jetzt nicht erst ab 18, sondern bereits für alle ab 16 Jahren geöffnet.

Geplant im La Boom sind Ladies‘ Nights und internationale DJs. „Wir hoffen, dass ein guter Herbst folgt“, ist Andreas Brandstetter optimistisch.