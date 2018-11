Der Nadlinger-Baumarkt im Süden der Stadt wird 2019 weiter ausgebaut. Nach dem Umbau des Lagers 2017 soll ab Mitte des kommenden Jahres im zweiten von drei Ausbauschritten ein zweistöckiger Zubau an der Rückseite errichtet werden. „Wir werden dort neue Mitarbeiterräume schaffen und den Logistikbereich erweitern“, kündigt Felix Jöchl an. Für die Kunden sei dieser Ausbau weniger spürbar. „Es geht in dieser Phase in erster Linie um interne Abläufe und um längst notwendige Verbesserungen für unsere Mitarbeiter“, so Jöchl.

Die letzte Ausbauphase 2020 werde dann deutlich mehr ins Auge fallen. „Dann geht es unter anderem um das äußere Erscheinungsbild und um die Neugestaltung des Eingangsbereichs“, schildert Jöchl. Auch die alten Personalräume werden dann einen neuen Nutzen haben.