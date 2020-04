„Der Telefonstress ist groß geworden. Viele Kunden holen sich Beratung mit einem Anruf“, hat Optiker Harald Bacik in den vergangenen Wochen erlebt. Trotzdem muss er sein Geschäft offenhalten, Optiker haben Betriebspflicht. Weniger Kunden vor Ort, die sich neue Brillen leisten, bedeutet allerdings viel weniger Umsatz. Die Mitarbeiter sind zur Kurzarbeit angemeldet, Miete und Betriebskosten bleiben allerdings beim Unternehmer. „Wir hoffen, dass wir beim nächsten Unterstützungspaket der Regierung berücksichtig werden“, so Bacik.

Ähnliche Erfahrungen machen Apotheker, die die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung in Krisensituationen sicherstellen und für die daher ebenso eine Betriebspflicht besteht.

Mehraufwand und weniger Umsatz

Auch in Apotheken sind die Umsätze stark zurückgegangen. „An einem Donnerstag kommen normalerweise an die 400 Kunden. Letzte Woche waren es 199“, rechnet Apotheker Stephan Öhlzelt von der Alten Spora Apotheke vor. „Dazu kommt noch, dass die Apotheken als kritische Infrastruktur besondere Sicherheitsmaßnahmen gegen eine mögliche Ansteckung eingeführt haben“, ergänzt Apotheker Andreas Gentzsch von der Löwenapotheke. So wird zumeist in zwei Teams gearbeitet, um bei einem möglichen Ausfall von Mitarbeitern mit dem anderen Team die Versorgung aufrechterhalten zu können. Außerdem darf nur eine begrenzte Zahl von Personen gleichzeitig eine Apotheke betreten.

„Auch wenn wir zurzeit weit mehr als sonst gefordert sind und uns im direkten Kontakt mit möglicherweise Infizierten befinden, muss man dennoch positiv anmerken, dass wir arbeiten dürfen“, meint Gentzsch, Entschädigung vom Staat für den Mehraufwand und die Mindereinnahmen gibt es nicht, „aber es tut gut, dass von diversen offiziellen Stellen der Wert unserer Arbeit anerkennend hervorgehoben wird“, freut sich der Apotheker.