Das Hörgeräte-Zentrum Hansaton ist im Sommer einige Häuser weiter in die Kremser Gasse 29 gezogen. In die alten Räumlichkeiten wird schon bald das Notariat Krug & Sattler einziehen. „Wir erweitern ab Dezember das bestehende Notariat in der Kremser Gasse 21 im Erdgeschoss des Hauses“, bestätigt Notar Ferdinand Krug. Das neue Büro ist barrierefrei und rollstuhlgerecht. „Auf zusätzlichen 90 Quadratmetern können auch kurze Erstberatungen in zwei Beratungszimmern und rasche Beglaubigungen sowie Einsicht in Grundbuch und Firmenbuch gleich im Erdgeschoss beim Empfang gewährt werden“, so Krug.

Steiner Der Verein MenschenKraftWerk bietet in der Schreinergasse Erzeugnisse von LR Health & Beauty.

Ein leer stehendes Geschäftslokal in der Schreinergasse ist seit November wieder belebt. Wo Anfang des Jahres noch die Göttin des Glücks Bio-Mode angeboten hat, ist der Verein MenschenKraftWerk eingezogen. Hier gibt es neben Wasserreinigungsanlagen, Schmerzpflastern und Hanfprodukten auch Erzeugnisse der Firma LR Health & Beauty, das ist einer der größten Direktvermarkter für Kosmetik-, Pflege- und Gesundheitsprodukte.

Außerdem werden in den Räumlichkeiten jede Woche Vorträge zu Gesundheitsthemen angeboten.