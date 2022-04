Neue Tagesbar am Herrenplatz, Punschkrapferl eröffnet wieder

Werbung

Es braut sich wieder einiges zusammen in der Gastronomie der Landeshauptstadt. Nächster Neuzugang in der trotz Corona-Pandemie lebendigen Lokal-Szene ist eine Tagesbar für den Herrenplatz.

Dafür verantwortlich zeichnet ein „alter“ Bekannter: Andy Edlinger war vor langer Zeit Musik-Mastermind in der legendären „Fabrik“. Später Gastronom auf der Stockerhütte und zuletzt Lokalbetreiber in Strass und Tulln. Jetzt zieht es ihn zurück nach St. Pölten, wo er dem ehemaligen „Segafredo“ neues Leben einhauchen möchte. Wann es genau losgeht, verrät er allerdings noch nicht. „Wenn wir fertig sind“, so Edlinger. Wobei es schon einen Plan gibt. Und der sieht Ende April vor.

Auf Gutes zwischendurch können sich die Theater-Geher freuen. Das Team des neuen Lokals „Rosmarin“, das bald im neuen Raiffeisen-Corner eröffnet, wird für die Pausenbewirtung im Landestheater zuständig sein, bestätigt Schubert-Mitinhaber Michael Glöckel.

Mit neuem Verkaufsraum kehrt indes das Punschkrapferl aus der Umbau-Pause zurück. Am Samstag, 9. April, um 7 Uhr sperrt Familie Brandstetter das Lokal wieder auf. „An der gewohnten Qualität unserer Produkte hat sich nichts geändert“, betont Andreas Brandstetter. Zu Brot, Gebäck und über hundert Mehlspeisen sind noch Kreationen dazugekommen.

