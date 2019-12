190.000 Euro statt wie im Vorjahr 172.000 Euro Förderung bekommt der Verein Ballett St. Pölten für die nächste Saison. Die ÖVP stimmte im Gemeinderat dagegen. Für sie ist die Adaptierung des Fördervertrages „kein großer Wurf“.

ÖVP-Stadtrat Markus Krempl-Spörk sieht seine Anregungen hinsichtlich der Investitionen in die Infrastruktur des Kulturhauses Wagram, die Entwicklung neuer künstlerischer Highlights sowie die Finanzierung des laufenden Betriebes nicht berücksichtigt. „Solange den Stadtverantwortlichen nicht klar ist, wohin sie das Europaballett St. Pölten entwickeln möchten, wird es keine Zustimmung von uns geben“, erklärt Krempl-Spörk.

Kulturamtsleiter Thomas Karl kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Die Infrastruktur sei nicht Bestandteil des Beschlusses gewesen. Die Stadt investiere laufend sowohl in die Veranstaltungsinfrastruktur, als auch in das Gebäude selbst. Zuletzt seien beispielsweise neue Tonanlagen installiert worden. Verbesserungen der räumlichen Infrastruktur würden zudem gerade überprüft, so Karl.

Nicht ganz verständlich ist für Karl auch das bemängelte Fehlen neuer künstlerischer Highlights. „Mit der Entwicklung des Choreo Center Europe gibt es eine Fülle neuer richtungsweisender Ansätze“, meint der Kulturamtsleiter.