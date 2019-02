Die Innenstadt war mit zwei neuen und damit neun Brillenfachgeschäften Ende vergangenen Jahres Optiker-Hotspot. Jetzt sind es wieder nur noch sieben: Martin Braunias sperrte sein MB-Optikgeschäft in der Marktgasse bereits nach wenigen Wochen wieder zu. Und „Rathaus-Optiker“ Christian Eberhardt verließ die Prandtauerstraße.

Geschlossen ist auch der A1-Shop in der Kremser Gasse, der erst im vergangenen Jahr in die neue Filiale eingezogen war. Allerdings richtete jetzt A1-Partner Martin Schlöglhofer genau gegenüber einen A1-Exclusive Store ein. In diesem ist das gesamte Portfolio des Mobilfunkanbieters zu finden, „von Standard bis exklusiv“, so Schlöglhofer. Gemeinsam mit Partnerin Patricia Reidies betreibt er den Innenstadt-Laden für Privatkunden, zusätzlich zum Geschäft für Business-Kunden in der Hnilickastraße. Drei Leute sind in der Kremser-Gasse beschäftigt: „Wir wollen dort den Spagat schaffen zwischen günstigen Angeboten für Schüler bis zu Extravagantem für Kunden, die Lässiges und Stylisches suchen“, so Patricia Reidies.

Street-One-Boutique ist ausgezogen

Der A1-Exclusive-Store entstand nach kurzem Umbau in dem Street-One-Laden, der geschlossen hat, auch als „Opfer“ von Online-Käufen. „Die Franchise-Politik ist nicht mehr zeitgemäß für einen gestandenen Unternehmer“, meint der ehemalige Street-One-Franchisenehmer Franz König, Eigentümer der Herrenmodengeschäfte Nico und Bruckner in der Kremser Gasse, der trotzdem überzeugt ist: „Street One kommt wieder in die Innenstadt.“

In den ehemaligen A1-Shop übersiedelt Gerüchten zufolge ein anderes Kremser-Gassen-Geschäft.

Neues gibt es auch vom Café im Palais Wellenstein: Tezcan Soylu betreibt das Innenstadt-Lokal wieder alleine, sein Kompagnon Patrick Gasser zieht sich aus der Gastronomie zurück, mit einem Abschiedsfest am Samstag, 9. März.