St. Georgen, 1964: Ein Nachtwächter wird am Gelände der Firma STUAG mit schweren Schädelverletzungen aufgefunden. Er stirbt. Kurz darauf wird im dortigen Brunnen die Leiche eines weiteren Nachtwächters entdeckt. Ein Hilfsarbeiter gesteht die Tat. Er hatte es auf die Lohngelder abgesehen und war verärgert, weil er nicht am Firmengelände nächtigen durfte. Nur ein Kriminalfall, den Robert Blum nicht in Vergessenheit geraten lassen will.

Der pensionierte Kriminalbeamte hat in seinem Buch „Die Geschichte der Gendarmerie-Kriminalabteilung NÖ, Außenstelle St. Pölten von 1945 bis 2009“ deren Entwicklung und Kriminalfälle zwischen 1945 und 2005, darunter zahlreiche Amtshandlungen aus Stadt und Bezirk St. Pölten, aufgearbeitet – so auch den Fall des Serienmörders Max Gufler, dem ab Kriegsende 18 Morde zur Last gelegt wurden, jedoch nur vier Morde und zwei Mordversuche nachgewiesen werden konnten.

Blum hat viele der Fälle ab 1984 begleitet oder selbst bearbeitet. Der 68-Jährige war zudem Verwalter der Chronikakte der St. Pöltner Kriminalaußenstelle. In tragischer Erinnerung hat Blum eine Ober-Grafendorferin, die versuchte, durch schwere Arbeit einen Abortus zu erwirken. Als dies misslang, erstickte sie ihr Kind nach der Geburt und warf es ins Plumpsklo. „Hinter jeder Straftat steht ein Schicksal, kein Mensch wird einfach so zum Mörder“, ist er überzeugt. Ab dieser Woche ist das im Verlag Innsalz erschienene Buch erhältlich.