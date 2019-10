Der John Deere Gator TE, Baujahr 2006, hat es nicht mehr so gebracht, er musste aus dem Fuhrpark des Magistrats aussortiert und in Elektromobil-Pension geschickt werden. Für ihn wird ein Goupil G4 in den Dienst gestellt, inklusive Kipper, Gitteraufsatzwände sowie einer Anhängevorrichtung. Der Akku hat eine Kapazität von 11,5 kWh und eine Reichweite von 70 bis 100 Kilometer. Seinen Dienst wird das neue Elektroauto im Bereich des Gärtnereibetriebes, für die Müllsammlung und für etwaige Arbeiten im Seengebiet eingesetzt. Bürgermeister Matthias Stadler übergab das Fahrzeug im Raiffeisen Lagerhaus St. Pölten seiner Bestimmung an Gärtnermeister Robert Wotapek.