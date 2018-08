Mehr Shoppingmöglichkeiten gibt es ab November im Süden der Stadt. Acht neue Geschäfte werden im Fachmarktzentrum, das optisch an die gegenüberliegende Merkur-City-Süd angepasst wird, untergebracht. Sechs davon sind bereits bekannt: Mode und Accessoires wird es bei New Yorker zu kaufen geben, Sandalen, Ballerinas und Co. bei Deichmann und My Shoes. Mit einem DM eröffnet Ende des Jahres auch ein neuer Drogeriemarkt im Süden, mit Hervis ein weiteres Sportgeschäft. Schul- und Büroartikel kann man dann bei Pagro kaufen.

Bunter Branchenmix im Fachmarktzentrum

„Die Verträge mit den Mietern sind unterzeichnet“, freut sich der Geschäftsführer der FMZ St. Pölten GmbH Harald Wagner. Auch bei den übrigen beiden Shops soll schon bald alles unter Dach und Fach sein. „Wir befinden uns in der Endphase der Verhandlungen, die Mieter stehen quasi ebenfalls fest“, sagt Wagner. Wer die übrigen beiden Shops beziehen wird, verrät der Projektleiter einstweilen aber noch nicht.

Dass auf dem 6.000 Quadratmeter großen Areal, auf dem früher die Merkus-Kunden parkten, bald ein neues Shopping-Paradies entsteht, ist mittlerweile auch schon gut erkennbar. Die Arbeiten schreiten zügig voran. „In den nächsten Tagen wird bereits das Dach gemacht“, berichtet Projektmanager Thomas Braunsberger. Auch sonst laufe die Baustelle einwandfrei: „Aufgrund der regen Bautätigkeit im ganzen Land gibt es gerade gewisse Engpässe, aber das wird kein Problem für uns sein, der aktuelle Zeitplan sollte halten“, ist Braunsberger zuversichtlich.

Im September werden die acht Geschäftsflächen den Mietern übergeben. Eröffnet werden soll Mitte November.