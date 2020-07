Bereits seit dem Sommer 2019 wird die Straßenbeleuchtung in der Mariazeller Straße schrittweise erneuert. Das geschieht vorwiegend außerhalb der Stoßzeiten zwischen 9 bis 15 Uhr. „Die alte Beleuchtung entlang der Bundesstraße 20 wird auf neue, energiesparende Lampen getauscht“, heißt es seitens der Stadt St. Pölten. Die heurige Etappe erstreckt sich vom Europaplatz bis zur Kranzbichlerstraße und soll bis 4. September fertig sein. In diesem Jahr werden in dem Bereich die alten Lichtpunkte gegen 52 moderne LED-Einheiten getauscht. Insgesamt werden 650.000 Euro investiert und die Energieersparnis liegt bei 40 Prozent.

Bereits im letzten Sommer wurde mit den Arbeiten an den Seilhängeleuchten begonnen. Die endgültige Finalisierung erfolgt 2022.