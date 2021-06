Die Parkgarage unter dem Bischofsgarten ist lediglich ein Teil einer weitgreifenden Kooperation zwischen Stadt und der Diözese. Damit wird nicht nur ein neues Viertel in der Innenstadt entwickelt, es soll auch das Regierungsviertel weiter ins Zentrum rücken.

St. Pölten Dom-Garage als Meilenstein für die ganze Stadt

Der ehemalige Alumnatsgarten wird künftig öffentlich zugänglich sein. Der mehr als 1.000 Quadratmeter große Garten wird von der Stadt attraktiviert. Ein Nutzungsvertrag von 99 Jahren wurde vereinbart. Mit der Öffnung soll eine Achse vom Domplatz über die ehemalige Synagoge und das Kinderkunstlabor in den Kulturbezirk des Regierungsviertels bilden. Das Alumnat will die Diözese in Zukunft als Caritas-Zentrale nutzen.

Martin Gruber-Dorninger St. Pölten macht Riesenschritt

Kooperieren werden Magistrat und Kirche ebenfalls im Oberbank-Haus neben dem Dom. Die bald dort situierte Stadtbibliothek möchte die Diözese mit einem Teil der eigenen Domothek ergänzen. Bischof Alois Schwarz schwebt in diesem Bereich auch ein Dom-Shop vor. Eine Machbarkeitsstudie werde demnächst in Auftrag gegeben. Laut Bürgermeister Matthias Stadler werde die Oberbank bereits im Oktober ausziehen. „Das Gebäude ist in guten Zustand, wir werden da nicht viel umbauen müssen.“

„Schandfleck“ bekommt neue Chance

Nicht zuletzt werden Diözese und Stadt mit einem Immobilien-Tausch neue Möglichkeiten schaffen. Für ihre Hälfte an dem Objekt Linzer Straße 10-12 soll die Diözese von der städtischen Immobiliengesellschaft das Haus Schulgasse 6 gegenüber dem Metropol erhalten. Das Wohnhaus in der Linzer Straße bezeichnet Stadler als wichtigen Mosaikstein im Hinblick auf eine Aufwertung des Straßenzuges, der in der Vergangenheit mehrmals als „Schandfleck“ tituliert wurde. Darin ausgebaut werden soll der Rathausbezirk.

Fertig werden soll alles vor dem Kulturhauptstadtjahr 2024, das dann im neu geschaffenen Viertel einen ansprechenden Austragungsort vorfinden wird.